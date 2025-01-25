Метеоролог назвал нынешний январь аномально теплым

Вильфанд заявил, что январь 2025 года может стать самым теплым в истории

Январь 2025 года может стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Январь 2025 года устроил настоящее соревнование. Вполне возможно, что он выйдет на первое место и станет действительно рекордным», — заявил Вильфанд.

Он пояснил, что в данный момент самым теплым январем считается месяц в 2020 году — тогда среднемесячная температура составила около 0 градусов.

До этого в центре погоды «Фобос» сообщили, что январь в Москве завершится необычайным потеплением.

Москвичей ожидают рекордно теплые дни на следующей неделе. В понедельник, 27 января, температура воздуха достигнет +4 градусов, что почти на градус выше рекорда, установленного более ста лет назад в 1923 году. Во вторник температура подскочит до +5 градусов. Также в Москве в ближайшее время не ожидаются снегопады.

Ранее был назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле.