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Синоптик рассказала, ждать ли снега в Москве в январе

Синоптик Позднякова: снега в Москве не будет до конца января
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Снегопады в Москве до конца января не ожидаются. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что снежный покров исчез со столичных улиц 18 января. По ее словам, после этого на метеостанции ВДНХ снега нет.

«До конца месяца снегопадов не ожидается. Осадки пройдут преимущественно в виде дождя, который окончательно смоет столичный снег. На большей части территории Подмосковья снега также нет. Лишь в Дмитрове и Волоколамске его высота составляет 1 см», — уточнила Позднякова.

Среднесуточная температура воздуха в оставшиеся дни месяца будет положительной, поэтому погода в январе может оказаться теплее, чем должна быть в марте.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в Москве и центральной части России с четверга, 23 января, наступит метеорологическая весна. Синоптик отметил, что в снежный покров в столице будет носить «символический характер». Согласно прогнозу синоптика, осадки, скорее всего, будут похожи на «снежно-водяную кашу».

Ранее москвичам спрогнозировали рекордное тепло.

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