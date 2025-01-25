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Москвичам пообещали теплую погоду в начале февраля

Вильфанд: в Москве ожидается теплая погода в начале февраля
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Антон Денисов/РИА Новости

В первые дни февраля в Москве ожидается теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Значения будут около 0...+4°C днем, а ночью где-то около 0°C. Будут периоды, когда ожидается погода без осадков. Интенсивных осадков ждать точно не стоит, если они и будут, то в виде мороси, небольшого дождя», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что сейчас в столичный регион поступает очень теплый воздух из атлантических широт. В связи с этим в Москве до конца января ожидается оттепельная погода. При этом месяц может стать самым теплым с 2020 года, отметил научный руководитель.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что снегопады в Москве до конца января не ожидаются. Синоптик напомнила, что снежный покров исчез со столичных улиц 18 января. По ее словам, после этого на метеостанции ВДНХ снега нет.

Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные.

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