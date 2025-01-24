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В Москве дневная температура достигнет 5 градусов тепла

«Фобос»: под конец января температура в Москве поднимется до +5 градусов
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Depositphotos

Январь в Москве завершится необычайным потеплением. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Специалисты сообщают, что последние дни января будут крайне теплыми для мегаполиса. Продолжительный период оттепелей начнется уже в пятницу, 24 января. В дневное время температура поднимется до нуля градусов, а в последующие дни будет продолжать расти.

Москвичей ожидают рекордно теплые дни на следующей неделе. В понедельник, 27 января, температура воздуха достигнет +4 градусов, что почти на градус выше рекорда, установленного более ста лет назад в 1923 году. Во вторник температура подскочит до +5 градусов.

24 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снегопады в Москве до конца января не ожидаются. Она напомнила, что снежный покров исчез со столичных улиц 18 января. По ее словам, после этого на метеостанции ВДНХ снега нет. Среднесуточная температура воздуха в оставшиеся дни месяца будет положительной, поэтому погода в январе может оказаться теплее, чем должна быть в марте.

Ранее был назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле.

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