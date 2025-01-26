Собянин пошутил о пропаже снега в Москве

Собянин пошутил, что «Газпром» увез снег из Москвы в Санкт-Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках торжественного мероприятия по случаю 270-летия Московского государственного университета им. Ломоносова пошутил, что снег из российской столицы «Газпром» увез в Санкт-Петербург, когда перенес штаб-квартиру. Видеозапись этого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как глава госкорпорации Алексей Миллер поинтересовался у Собянина об отсутствии снега в Москве.

Мэр столицы в шутку ответил, что «Газпром» уехал, теперь в городе не хватает денег на снег, который увезли в Санкт-Петербург.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зимы в Москве через 40-50 лет потеплеют еще примерно на 3°C, некоторые из них, возможно, будут совсем без снега.

24 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снегопады в Москве до конца января не ожидаются.

Она напомнила, что снежный покров исчез со столичных улиц 18 января. По ее словам, после этого на метеостанции ВДНХ снега нет.

Ранее москвичам спрогнозировали рекордное тепло.