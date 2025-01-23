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Москвичам спрогнозировали рекордное тепло

Синоптик Позднякова: рекордное тепло ожидается в Москве 27 и 28 января
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Илья Питалев/РИА Новости

Дневная температура в Москве в понедельник и вторник, 27 и 28 января, может приблизиться к рекордным значениям. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура в эти дни может подняться до +3°C. Синоптик уточнила, что это на семь-восемь градусов выше нормы, поэтому в столице может быть побит рекорд по теплу. Предыдущий рекорд для 27 января составил +3°C в 1914 году, для 28 января — +3,1°C в 1923 году.

После этого существенных изменений в погоде не ожидается — температура останется на уровне -2°C...+3°C, добавила эксперт.

«Как правило, в последних числах января у нас бывает самая низкая температура по климату, а здесь она будет близка к рекордам или даже станет рекордно высокой для последних чисел января», — заключила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в Москве и центральной части России с четверга, 23 января, наступит метеорологическая весна. Синоптик отметил, что в снежный покров в столице будет носить «символический характер». Согласно прогнозу синоптика, осадки, скорее всего, будут похожи на «снежно-водяную кашу».

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать морозов в феврале.

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