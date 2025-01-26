В аэропорту Саратова экстренно сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет Airbus A321, летевший по маршруту Москва — Сочи, экстренно сел в саратовском аэропорту «Гагарин» из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате инцидента никто не пострадал.

17 января самолет Стамбул — Москва совершил экстренную посадку в российском городе. Всех пассажиров рейса эвакуировали в терминал аэропорта. Предварительно причиной аварийной посадки стало возникновение неисправности в воздушном судне во время полета.

В 18:45 пассажирам было сообщено о необходимости незапланированной посадки в Астрахани. Их отправили в Москву другим рейсом.

20 января самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров. Экипаж оказал человеку первую помощь, в аэропорту его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации.

Ранее пилот севшего в кукурузном поле A321 перестал представляться пассажирам.