«Особый трепет»: почему Герой России скрывается от пассажиров

Чтобы избежать волнения среди пассажиров, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов больше не называет пассажирам свое имя перед началом полета. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает ТАСС.

«Раньше приветствовал их на борту и говорил: «Командир экипажа Дамир Юсупов». Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя», — заявил Герой России.

По словам летчика, волнения среди пассажиров быть не должно, необходимо избегать ажиотажа в салоне воздушного судна. Юсупов добавил, что один раз он решил представиться, но во время попадания самолета в зону турбулентности этот факт вызвал «особый трепет».

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В «Уральских авиалиниях» также подчеркнули, что второй пилот Георгий Мурзин продолжает лечение. Юсупов же вернулся к полетам в сентябре после прохождения всех нужных медицинских обследований.

«Чудо на кукурузном поле» произошло 15 августа. Самолет вылетел из московского аэропорта Жуковский и на высоте 30 метров столкнулся со стаей птиц, в результате чего отказал один из двигателей.

Сначала командир экипажа Дамир Юсупов хотел вернуться в аэропорт, однако после того, как перестал работать и второй двигатель, было принято решение сажать самолет на ближайшее поле, несмотря на то что баки у лайнера были заполнены топливом.

«Мы поняли, что набрать высоту и сохранить текущую не удастся. Боязни и страха не было, поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем как можно мягче. Старался сажать с наименьшей вертикальной скоростью. Также я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — вспоминал потом Юсупов.

В авиакомпании, в которой работает пилот, объяснили спорное решение летчика тем, что выпущенные шасси могли закопаться в грунте, и тогда самолет остановился бы очень резко. «Из-за того, что не было шасси, он просто сглиссировал по кукурузе», — подчеркнули в в пресс-службе.

Эксперты также подтверждают разумность действий пилота. Так, специалист в области безопасности полетов Алексей Власов в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что поступок Юсупова соответствует правилам безопасности. Он отметил, что посадка выполняется без шасси, если самолет необходимо приземлить на неровную поверхность.

«Тем более здесь поле — оно было перепахано, да и кукуруза плюс ко всему. Стойки шасси просто сложились бы и все, так как они просто не предназначены для такой почвы и скорости», — обратил внимание Власов. Он добавил, что скорость самолета при посадке была порядка 300 километров в час.

В итоге маневр прошел удачно, все находившиеся на борту остались живы, хотя были и те, кто обратился за медицинской помощью.

Спустя два дня после происшествия в сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета с диспетчерами аэропорта, которые заранее предупредили летчиков, что возможны «отдельные перелеты птиц» в районе взлетно-посадочной полосы. Однако самолет все равно отправился в рейс. Спустя несколько минут диспетчеры получили сигнал Pan Pan, сигнализирующий о поломке.

В двигатель воздушного судна попало несколько чаек, из-за чего он сломался.

По словам Власова, предупреждение диспетчеров было оправданным, что происходит в 90% случаев. «Я подчеркну, что он сказал «отдельные» перелеты. То есть это даже не стая пролетела, в которую они вошли, а просто отдельные особи. Если бы каждый раз при таких условиях никто не вылетал, то самолеты бы вообще не летали», — пояснил эксперт.

Он отметил, что птицы могут угодить в любую часть самолета — в стекло, элементы фюзеляжа, крыло. При этом последствия могут оказаться непредсказуемыми.

За спасение пассажиров президент РФ Владимир Путин наградил Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев России. Остальных членов экипажа также представили к наградам. Однако, как отметил сам Юсупов, он не считает себя героем. По его словам, он просто выполнил свои обязанности, думая, прежде всего, о самолете, пассажирах и экипаже.

«Сейчас можно сказать, что я немного виноват, что не доставил всех до места назначения. Хочу всем пожелать здоровья и не бояться летать», — резюмировал командир А321.