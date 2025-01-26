В Севастополе отменили ракетную опасность

В Севастополе объявлен отбой сигнала ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой опасности по баллистике!» — сообщил он.

Сигнал тревоги сработал в 15:49 по московскому времени и был отменен в 16:22 по московскому времени.

В воскресенье, 26 января, в министерстве обороны России сообщили, что утром дежурные средства Черноморского Флота уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря два безэкипажных катера. По данным ведомства, беспилотники следовали в направлении Крымского полуострова.

Утром 25 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Ранее стало известно, что атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием.