Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма

Минобороны РФ: в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера
close
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Утром дежурные средства Черноморского Флота уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря два безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники следовали в направлении Крымского полуострова.

Утром 25 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил появление украинских БПЛА у Крыма желанием Киева сорвать возможные мирные переговоры.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Ранее стало известно, что атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами