В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма

Утром дежурные средства Черноморского Флота уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря два безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники следовали в направлении Крымского полуострова.

Утром 25 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил появление украинских БПЛА у Крыма желанием Киева сорвать возможные мирные переговоры.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Ранее стало известно, что атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием.