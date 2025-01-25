У Крыма сбили более 10 беспилотников за полчаса

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательные аппараты сбили в период с 10:45 до 11:20 мск.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

В тот же день были введены ограничения на полеты в аэропортах нескольких городов России, в том числе Москвы и Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на регион за сутки.