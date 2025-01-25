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Атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием в ходе учений

Аксенов: атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием в ходе учений
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Telegram-канал «Аксёнов Z 82»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что атаковавший полуостров беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит стрелковым оружием в ходе антидиверсионных учений на западе полуострова.

«Все поставленные задачи учений по блокировке района и противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Крыма были выполнены в полном объеме», — сообщил он.

По его словам, «при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника».

Утром в субботу, 25 января, министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым. В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на регион за сутки.

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