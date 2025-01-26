Ракетную опасность объявили в Севастополе

Ракетная опасность объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — написал он в 15:49 по московскому времени.

31 декабря Развожаев сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По его словам, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города.

В конце ноября Вооруженные силы Украины выпустили в сторону аэродрома Бельбек в Севастополе 40 БПЛА, ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow, пишет Mash. По информации канала, российские военные сбили все цели. В Минобороны РФ сообщили о перехвате 25 беспилотников над Крымом. В ответ Вооруженные силы РФ ударили по украинским аэродромам, военным и технике ВСУ при помощи авиации в 144 районах в зоне специальной военной операции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Развожаев сообщил об обнаружении частей беспилотника в Севастополе.