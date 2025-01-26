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Юрист рассказал, кому в феврале увеличат пенсии

Юрист Виноградов: в феврале пенсии в РФ увеличат инвалидам и 80-летним гражданам
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Максим Блинов/РИА Новости

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил в разговоре с агентством «Прайм», что в феврале у некоторых категорий граждан повысятся пенсии.

По словам Виноградова, в феврале произойдет индексация пенсий для тех, кто продолжает работать, но уволился в январе. Также повышение ожидает граждан, которые достигли в январе 80-летнего возраста. В феврале их фиксированная пенсия увеличится вдвое и составит почти 17 500 рублей.

Как рассказал Виноградов, с 1 февраля для всех получателей страховых пенсий будет проведена дополнительная индексация, которая составит 9,5%, а не 7,3%, как планировалось ранее. Кроме того, будет пересчитана январская пенсия, которая была рассчитана по запланированному уровню инфляции.

25 января член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит около 25 тысяч рублей.

22 января президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что в стране будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. Он уточнил, что индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Глава государства поручил реализовать соответствующие решения «задним числом» — с 1 января 2025 года.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.

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