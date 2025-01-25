Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Депутат Чаплин: средний размер страховой пенсии с февраля увеличится до 25 тысяч
close
Depositphotos

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит порядка 25 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, 1 января средний размер такой пенсии увеличился на 7,3% и сейчас составляет 24 059 руб.

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — сказал депутат.

22 января президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что в стране будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. Он уточнил, что индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Глава государства поручил реализовать соответствующие решения «задним числом» — с 1 января 2025 года.

В тот же день член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что россиянам ничего не нужно специально делать, чтобы получить пенсию с учетом доиндексации по уровню инфляции. По ее словам, повышение суммы выплат произойдет в беззаявительном порядке.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами