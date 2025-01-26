В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) .

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:34 мск 26 января.

В ночь на 24 января сразу несколько российских субъектов подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них Ростовская, Саратовская, Рязанская, Тульская и Воронежская области, а также столичный регион.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, на севере региона были уничтожены семь БПЛА. В Саратовской области сбили один летательный аппарат.

Еще несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области, где из-за падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом. В Рязанской области после атаки беспилотников загорелся частный жилой дом, при этом сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

Ранее в России предложили ответить на массированную атаку украинских дронов.