Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молния ударила в самолет в аэропорту Бразилии

На видео попал момент удара молнии в самолет Airbus A350 в аэропорту Сан-Паулу

Молния ударила в киль самолета Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту бразильского Сан-Паулу Гуарульос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После инцидента, который попал на видео, воздушное судно взлетело и благополучно приземлилось в Лондоне.

13 октября в Турции бортовой оператор самолета пострадал при ударе молнии в аэропорту. Инцидент произошел перед вылетом рейса Ризе-Артвин — Стамбул, когда дверь лайнера должна была закрыться, чтобы позволить начаться процессу взлета. Из-за продолжающихся ударов молний воздушная гавань временно отложила взлеты и посадки судов и все операции на взлетно-посадочной полосе. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

До этого молния ударила в самолет авиакомпании S7 Airlines на рейсе МоскваНовосибирск во время урагана. Полет завершился удачно, следы повреждений из-за атмосферного разряда были обнаружены в ходе послеполетного осмотра уже в Новосибирске, после чего самолет был отстранен от полетов для проверки.

Ранее молния ударила в факел в руке Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами