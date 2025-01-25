Молния ударила в самолет в аэропорту Бразилии

На видео попал момент удара молнии в самолет Airbus A350 в аэропорту Сан-Паулу

Молния ударила в киль самолета Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту бразильского Сан-Паулу Гуарульос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После инцидента, который попал на видео, воздушное судно взлетело и благополучно приземлилось в Лондоне.

13 октября в Турции бортовой оператор самолета пострадал при ударе молнии в аэропорту. Инцидент произошел перед вылетом рейса Ризе-Артвин — Стамбул, когда дверь лайнера должна была закрыться, чтобы позволить начаться процессу взлета. Из-за продолжающихся ударов молний воздушная гавань временно отложила взлеты и посадки судов и все операции на взлетно-посадочной полосе. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

До этого молния ударила в самолет авиакомпании S7 Airlines на рейсе Москва — Новосибирск во время урагана. Полет завершился удачно, следы повреждений из-за атмосферного разряда были обнаружены в ходе послеполетного осмотра уже в Новосибирске, после чего самолет был отстранен от полетов для проверки.

Ранее молния ударила в факел в руке Статуи Свободы в Нью-Йорке.