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Молния ударила в самолет во время урагана

Aviaincident: 5 июля молния ударила в самолет S7 на рейсе «Москва-Новосибирск»

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Depositphotos

Молния ударила в самолет авиакомпании S7 Airlines на рейсе «Москва-Новосибирск» во время урагана 5 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident .

Рейс завершился благополучно, следы повреждения из-за атмосферного разряда были обнаружены в ходе послеполетного осмотра уже в Новосибирске, после чего самолет был отстранен от полетов для проверки.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые сейчас пилят и вывозят за пределы города.

Ураган сорвал часть крыши на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления, в результате чего оказался поврежден контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее «Роскосмос» выложил спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана.

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