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Молния поразила главную достопримечательность Нью-Йорка

Молния ударила в факел в руке Статуи Свободы в Нью-Йорке

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РИА Новости

Молния ударила в факел в руке Статуи Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Агентство направило запрос в городское управление парков, которое отвечает в том числе и за знаменитую статую, которая является частью парка на острове Либерти.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена — четыре кабеля... Это (молния) не наносит ей вреда», — заявили в нью-йоркском управлении парков.

Таким образом отмечается, что в результате удара молнии Статуя Свободы не пострадала.

До этого молния ударила в самолет с 550 пассажирами на борту.

На видео попал рейс Air Canada, направляющийся в лондонский аэропорт Хитроу. Самолет взлетел с ВПП, после чего небо ярко осветилось, а в самолет попала молния. По словам местного пилота, трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний.

Ранее в летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния.

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