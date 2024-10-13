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В Турции молния ударила в аэропорт

HavaSosyalMedya: в Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт

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Sean McAuliffe/Unsplash

В Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт. Об этом пишет портал HavaSosyalMedya.

«Перед вылетом рейса Ризе-Артвин — Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться, чтобы позволить начаться процессу взлета. В результате удара молнии бортовой оператор самолета потерял сознание и упал», — говорится в сообщении.

Из-за продолжающихся ударов молний аэропорт временно отложил взлеты и посадки судов и все операции на взлетно-посадочной полосе. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

До этого в Уфе дом с людьми загорелся после попадания молнии в крышу.

Инцидент произошел на Станиславской улице. По предварительной информации, в крышу здания попала молния, после чего крыша загорелась. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В момент инцидента в доме находились два человека, их спасли, никто не пострадал. Для тушения привлекли 22 специалиста и семь единиц техники.

Ранее на Кубани два подростка выжили после удара молнии.

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