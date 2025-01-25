В Казахстане взорвалась нефтебаза, есть пострадавшие

МЧС: в Казахстане при взрыве на нефтебазе пострадали четыре человека

На нефтебазе в казахстанском городе Жезказган случился взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По данным ведомства, сначала на территории нефтебазы загорелись три спецмашины, а затем до прибытия пожарных подразделений взорвалась газовоздушная смесь с последующим обрушением ангара. В итоге начался пожар — огонь охватил территорию площадью в 100 квадратных метров.

При тушении пожара сотрудники МЧС защитили резервуары с топливом от перехода на них огня.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Этим же утром в здании общежития на Старообрядческой улице в Лефортово произошел пожар. По данным агентства, из здания эвакуировали людей. Очевидцы отметили, что с четвертого этажа виден густой черный дым. Предварительно, в здании проводились сварочные работы.

За несколько дней до этого в подмосковном Клину на Волоколамском шоссе произошел пожар на складе. На место происшествия были направлены более 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

Ранее в Удмуртии двое детей спрятались под кроватью во время пожара.