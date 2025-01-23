Стала известна причина крупного пожара на складе в Подмосковье

Причиной крупного пожара на складе в Подмосковье могло стать короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, предварительно, причиной возгорания на складе в Клину стало короткое замыкание проводки в районе потолка. Сообщается также, что склад ввели в эксплуатацию 31 мая 2024 года. При этом в здании были установлены противопожарные системы.

Загоревшееся здание находится на Волоколамском шоссе. На место происшествия были направлены более 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. В ведомстве уточнили, что предварительная площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар на складе в городе Клину локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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