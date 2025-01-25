В Удмуртии двое детей спрятались под кроватью во время пожара

В селе Малая Пурга в Удмуртии двое детей сожгли квартиру, играя со спичками, спасти их не удалось. Об этом сообщает МЧС республики.

Возгорание произошло утром 25 января, в квартире в момент пожара находились трое детей и их мать. Брат и сестра трех и пяти лет баловались на диване с зажигалкой и случайно подожгли мебель.

Женщина и старшая дочь попытались самостоятельно потушить возгорание, пока они боролись с огнем, дети убежали в соседнюю комнату и спрятались. Не найдя детей в задымленном помещении, мать и дочь были вынуждены выбежать на балкон.

Сын и дочь бросился спасать отец, который приехал с работы, он нашел их под кроватью. Детей госпитализировали с отравлением угарным газом, но спасти их не удалось. С возгоранием справились пожарные, выгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Выяснилось, что ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее в Чувашии четырехлетний ребенок попал в реанимацию, играя со спичками.