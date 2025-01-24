Стало известно, когда полностью восстановят пляжи в Анапе после выбросов мазута

Пляжи Анапы полностью восстановят после разлива мазута в 2026 году. Такие сроки назвал глава Минприроды РФ Александр Козлов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму беседы опубликовали на сайте Кремля.

По словам главы ведомства, власти Краснодарского края в данный момент разрабатывают проект восстановления пляжей Анапы. Все необходимые документы, уточнил Козлов, будут готовы к 1 сентября 2025 года.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье», — сказал Козлов.

Глава Минприроды также добавил, что выбросы ожидаются еще весной, в апреле-мае.

Также сегодня вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами рассказал, что специалисты завершат откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» в течение двух дней.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута.