Власти рассказали, когда завершится откачка мазута из кормы «Волгонефть-239»

Савельев: откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» завершат через два дня

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами рассказал, что специалисты завершат откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» в течение двух дней. Об этом сообщает ТАСС.

«В течение двух дней справимся», — поделился Савельев.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Позже президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано.

Ранее спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.