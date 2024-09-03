Замкомандующего ЛенВО арестовали по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова. Генерал-майор подозревается в получении взятки, сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

По ходатайству следователей, суд избрал Муминджанову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 ноября.

Накануне стало известно, что СК РФ возбудил против замкомандующего ЛенВО уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Муминджанова задержали в Воронеже. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, штраф и конфискация имущества.

При расследовании обстоятельств случившегося СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.