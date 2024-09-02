Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит генералу МО Муминджанову

Заместителю командующего Ленинградским военным округом, генералу Минобороны Валерию Муминджанову грозит до 15 лет тюрьмы, штраф и конфискация имущества по делу о взятках. СК сообщал, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ ( «Получение взятки в особо крупном размере»), за что полагается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Размер штрафа может варьироваться от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки. Кроме того, следствие может проверить законность приобретенного им имущества, в том числе и оформленного на родственников, наложить арест, а впоследствии настаивать на его конфискации.

Днем 2 сентября стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении Валерия Муминджанова. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

При расследовании обстоятельств случившегося СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Ранее экс-замглавы Минобороны Попов не стал оспаривать свой арест.