Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз

Профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. Об этом сообщил глава комиссии Арман Егоян, передает РИА Новости.

«Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту, он будет внесен в повестку предстоящей парламентской «четырехдневки», которая начнется 11 февраля», — сказал он.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Кроме того, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил, что Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения до сих пор не сообщала о своих планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).