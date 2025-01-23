Песков сообщил, что Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ

Песков опроверг информацию о том, что Армения заявляла о намерении выйти из ОДКБ

Армения до сих пор не сообщала о своих планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом журналистам в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ОДКБ является «самостоятельной, взрослой, зрелой и доказавшей свою эффективность и востребованность» организацией.

«Работа в ней продолжается. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию», — сказал Песков.

Накануне Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.