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Армения направила Азербайджану предложения по проекту мирного соглашения

Пашинян: Ереван направил Баку предложения по двум пунктам мирного соглашения
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Shutterstock/esfera

Армения направила Азербайджану предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью «Арменпресс».

«В случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор», — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян добавил, что в январе состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ. Премьер Армении отметил, что полученный опыт 2024 года может получить развитие в «спокойной рабочей обстановке.

Между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан мирный договор, несмотря на то, что с последнего нагорнокарабахского конфликта прошло четыре года. 4 декабря Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван до подписания мирного договора с Баку должен внести корректировки в конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. По мнению политика, эта группа уже давно не функциональна, но формально она существует.

Ранее Пашинян заявил о готовности Еревана отозвать иски в международных судах против Баку.

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