В Армении назвали сроки пребывания миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Глава МИД Армении: миссия ЕС будет на границе с Азербайджаном до делимитации

Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

По его словам, в Ереване убеждены, что до тех пор, пока существует неделимитированная граница между Арменией и Азербайджаном, «пока будут продолжаться ложные обвинения» в адрес армянских вооруженных сил в нарушении режима прекращения огня, миссия ЕС важна и необходима для Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.

4 декабря Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

Ранее сообщалось, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.