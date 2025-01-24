На Кубани рассказали о возможности использования собранного на пляжах мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что треть вывезенного с пляжей Кубани и загрязненного мазутом песка будет утилизирована. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы региона, остальная масса может быть использована в том числе при строительстве дорог. Кондратьев уточнил, что общий объем вывезенного песка составляет 170 тыс. тонн.

23 января министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор планирует в течение примерно трех месяцев рассчитать ущерб, нанесенный природе в результате разлива мазута. Глава ведомства подчеркнул, что после этого итоговый счет будет выставлен в суде виновникам загрязнения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее на Кубани оценили потребность в расширении числа ликвидаторов разлива мазута.