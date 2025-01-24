В Казахстане высказались о сроках завершения расследования ЧП с Embraer E190

Бозумбаев: подведение итогов расследования ЧП с Embraer E190 может занять время

Подведение окончательных итогов расследования, начатого после крушения пассажирского самолета в городе Актау на западе Казахстана, может занять продолжительное время. Об этом рассказал заместитель главы правительства республики Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

«Надо исследовать обломки, нужно приглашать производителей двигателя [самолета]. По стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — «Газета.Ru»), желательно завершить расследование в течение 12 месяцев», — сказал вице-премьер.

При этом предварительные итоги должны быть представлены в течение 30 дней после авиакатастрофы, уточнил он.

24 января Бозумбаев заявил, что черные ящики разбившегося в стране лайнера были полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан. По его словам, копии соответствующих материалов Астана передала российским и азербайджанским властям.

Авиакатастрофа в городе Актау произошла 25 декабря 2024 года. На территории местного аэропорта упал пассажирский самолет Embraer E190 компании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный. Воздушному судну пришлось сменить курс, так как российский город подвергся атаке украинских дронов.

В момент крушения на борту находились 69 человек, в том числе члены экипажа. Из них выжили 29 человек.

28 декабря президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер принес извинения за инцидент с самолетом и отметил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном после срабатывания в городе систем противовоздушной обороны.

В свою очередь, Алиев заявил, что лайнер подвергся внешнему воздействию. Это произошло в воздушном пространстве РФ, подчеркнул он.

Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета с диспетчерами.