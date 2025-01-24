Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане высказались о сроках завершения расследования ЧП с Embraer E190

Бозумбаев: подведение итогов расследования ЧП с Embraer E190 может занять время
close
Azamat Sarsenbayev/Reuters

Подведение окончательных итогов расследования, начатого после крушения пассажирского самолета в городе Актау на западе Казахстана, может занять продолжительное время. Об этом рассказал заместитель главы правительства республики Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

«Надо исследовать обломки, нужно приглашать производителей двигателя [самолета]. По стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — «Газета.Ru»), желательно завершить расследование в течение 12 месяцев», — сказал вице-премьер.

При этом предварительные итоги должны быть представлены в течение 30 дней после авиакатастрофы, уточнил он.

24 января Бозумбаев заявил, что черные ящики разбившегося в стране лайнера были полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в Казахстан. По его словам, копии соответствующих материалов Астана передала российским и азербайджанским властям.

Авиакатастрофа в городе Актау произошла 25 декабря 2024 года. На территории местного аэропорта упал пассажирский самолет Embraer E190 компании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный. Воздушному судну пришлось сменить курс, так как российский город подвергся атаке украинских дронов.

В момент крушения на борту находились 69 человек, в том числе члены экипажа. Из них выжили 29 человек.

28 декабря президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер принес извинения за инцидент с самолетом и отметил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном после срабатывания в городе систем противовоздушной обороны.

В свою очередь, Алиев заявил, что лайнер подвергся внешнему воздействию. Это произошло в воздушном пространстве РФ, подчеркнул он.

Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета с диспетчерами.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами