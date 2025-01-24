В Казахстане заявили о полной расшифровке черных ящиков упавшего самолета

Бозумбаев: черные ящики упавшего самолета расшифрованы и возвращены в Казахстан

Черные ящики пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, полностью расшифровали в Бразилии и вернули в Казахстан. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер республики Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

«[Бортовые самописцы] сохранны, расшифрованы, возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты сейчас», — отметил он.

По словам заместителя главы правительства, на следующей неделе Астана обнародует предварительные результаты расследования, начатого после авиакатастрофы.

Как сказал Бозумбаев, казахстанским властям «скрывать нечего», поэтому копии расшифрованных материалов черных ящиков были переданы другим заинтересованным в деле странам. Речь идет об Азербайджане и РФ.

25 декабря 2024 года в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. Воздушное судно было вынуждено сменить курс, так как российский город подвергся атаке украинских беспилотников.

Лайнер принадлежал компании «Азербайджанские авиалинии». Всего в самолете находились 69 человек, включая членов экипажа. После его крушения выжили 29 человек.

28 декабря президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, обсудив с ним инцидент с самолетом. Российский лидер принес зарубежному коллеге извинения и рассказал, что лайнер пытался сесть в аэропорту в Грозном в момент срабатывания в городе средств противовоздушной обороны.

Алиев, в свою очередь, сообщил об обнаружении на обломках воздушного судна следов внешнего воздействия. Он уточнил, что самолет подвергся ему в воздушном пространстве РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Ильхамом Алиевым авиакатастрофу в Казахстане.