Зеленский обсудил с Алиевым авиакатастрофу в Казахстане

Зеленский на встрече с Алиевым обсудил крушение самолета AZAL и вспомнил Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой стороны обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что вновь выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой.

«Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», — утверждает Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Азербайджан за «всю помощь для Украины».

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. Согласно информации казахстанского минздрава, после катастрофы выжили 29 человек.

Ранее Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе в Казахстане.