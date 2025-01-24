Следствие попросило суд продлить арест генерала Муминджанова

Следствие просит 235-й гарнизонный военный суд продлить на три месяца срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, подозреваемому в получении крупной взятки. Об этом сообщила в интервью РИА Новости адвокат Карина Лубенец.

По ее словам, срок предварительного расследования продлен до 5 мая 2025 года. Адвокат отметил, что защита не видит для этого объективных причин.

Лубенец заявила, что поведение следствия противоречивое. Несмотря на то, что следственные действия были завершены еще 26 декабря 2024 года, ознакомление с материалами дела планируется завершить лишь 27 января.

2 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении Муминджанова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Замкомандующего арестовали 3 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, штраф и конфискация имущества по делу о взятках.

Ранее арестованный генерал Муминджанов захотел вернуться на СВО.