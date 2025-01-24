Суд продлил арест москвичке, назвавшей строителей «русней»

Столичный суд продлил срок ареста до конца февраля москвичке Яне Джоган, которая осенью прошлого года оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им пневматическим пистолетом. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева.

17 января суд завершил предварительное расследование уголовного дела москвички.

По словам Пономаревой, арест Джоган продлен до 26 февраля.

Согласно данным в картотеке Кузьминского суда Москвы, заседание по продлению меры пресечения прошло 22 января.

Инцидент с Джоган произошел в начале ноября прошлого года. Она пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают СМИ, работали в законное время. Женщина твердила, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

3 декабря 2024 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Джоган на две тысячи рублей. Также полиция завела в отношении нее дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

16 января Telegram-канал Mash сообщил, что Джоган проверят по еще четырем уголовным статьям, включая госизмену и сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Раннее россиянина оштрафовали на полмиллиона за пьяное нападение на сотрудника метро в Петербурге.