Суд оштрафовал москвичку, назвавшую строителей «русней»

В Москве Кузьминский районный суд оштрафовал местную жительницу Яну Джоган, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба столичных удов общей юрисдикции.

Москвичку признали виновной в пропаганде и демонстрации нацистской и экстремистской символики. Заседание прошло без ее адвоката, который не пришел в суд.

Инцидент произошел в начале ноября, когда женщина пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают журналисты, работали в законное время. Джоган же заявляла, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

Согласно материалам дела, 37-летняя женщина выразила явное неуважение к обществу и окружающим, а также «беспричинно из хулиганских побуждений, громко выражалась нецензурной бранью в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт и иных лиц, при этом использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности». Также в вину осужденной ставится то, что она произвела в стоящих рядом мужчин два холостых выстрела из схожего с пистолетом оружия.

Ранее родители школьницы обвинили лауреата конкурса классных руководителей в ее избиении.