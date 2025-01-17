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Суд завершил расследование дела москвички, кричавшей о ненависти к русским

Завершено расследование дела москвички Джоган, назвавшей строителей «русней»
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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Завершено предварительное расследование уголовного дела москвички Яны Джоган, которая осенью прошлого года оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им пневматическим пистолетом. Об этом сообщила в интервью РИА Новости адвокат женщины Елена Пономарева.

Других подробностей адвокат не привела.

3 декабря 2024 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Джоган на две тысячи рублей. Также полиция завела в отношении нее дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Инцидент с Джоган произошел в начале ноября прошлого года. Она пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают СМИ, работали в законное время. Женщина твердила, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

16 января Telegram-канал Mash сообщил, что Джоган проверят по еще четырем уголовным статьям, включая госизмену и сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Раннее россиянина оштрафовали на полмиллиона за пьяное нападение на сотрудника метро в Петербурге.

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