Оскорбившей россиян москвичке грозит срок за госизмену

Москвичку Яну Джоган, назвавшую в ноябре прошлого года строителей «русней», проверят по еще четырем уголовным статьям, включая госизмену и сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что следователи изучили переписку Джоган с украинскими радикалами, пока та находилась в СИЗО. Она повторяла, что ненавидит русских и готова сотрудничать с СБУ.

«После такого к статье «Хулиганство» могут прибавиться еще четыре: «Госизмена», «Сотрудничество с иностранной организацией», «Распространение порнографии» и «Возбуждение ненависти либо вражды», — говорится в сообщении Telegram-канала.

3 декабря Кузьминский районный суд оштрафовал местную жительницу Яну Джоган, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им пистолетом, на две тысячи рублей.

Инцидент произошел в начале ноября, когда женщина пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают журналисты, работали в законное время. Джоган же заявляла, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

Ранее родители школьницы обвинили лауреата конкурса классных руководителей в ее избиении.