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Россиянина оштрафовали на полмиллиона за пьяное нападение на сотрудника метро в Петербурге

В Петербурге мужчину оштрафовали на полмиллиона за нападение в метро

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Shutterstock

В Петербурге мужчину, который напал на сотрудника в метро, оштрафовали на полмиллиона. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 15 августа в вестибюле станции метро «Сенная площадь». Пьяный россиянин публично выразился грубой нецензурной бранью в адрес инспектора службы транспортной безопасности и его деятельности. После этого он ударил представителя власти ногой в область туловища.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 и ст.319 УК РФ. Отмечается, что нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два месяца, что в случае фигуранта составило более 564 тысяч рублей.

До этого в Москве Кузьминский районный суд оштрафовал местную жительницу Яну Джоган, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им пистолетом.

Ранее суд оштрафовал правозащитника на 30 тыс. рублей.

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