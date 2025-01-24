Обломки БПЛА вызвали повреждения энергооборудования в Курске

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на одной из улиц Курска повреждены электропровода. Об этом заявил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что от электричества были отключены районы улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков.

Специалисты приступят к восстановительным работам после того, как службы закончат необходимые мероприятия на месте.

До этого Куцак заявил, что силы российской противовоздушной обороны сбили над Курском украинский беспилотник, обломки повредили четыре домовладения.

Он добавил, что выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу в городском округе Коломна и Раменском.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.