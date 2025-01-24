В Курской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Силы российской противовоздушной обороны сбили над Курском украинский беспилотник, обломки повредили четыре домовладения. Об этом в Telegram-канале пишет мэр Курска Игорь Куцак.

«Над Курском сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков пострадали четыре домовладения. Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет», — заявил Куцак.

Он добавил, что обломки украинских беспилотников также повредили электропровода, из-за чего от электричества были отключены домовладения в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, а также Вольных переулков, Каштановых переулков.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву в городском округе Коломна и Раменском.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.