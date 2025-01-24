Собянин рассказал об отражении атак БПЛА на Москву

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву в городском округе Коломна и Раменском. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Специалисты экстренных служб обследуют места инцидентов.

Накануне сообщалось, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск.

Предварительно, во всех трех случаях удалось обойтись без пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, в том числе они уточняют информацию о последствиях ударов.

23 января в министерстве обороны России заявили, что за сутки российскими войсками были сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами были нанесены удары по объектам промышленности Украины, а также живой силе противника в 144 районах.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.