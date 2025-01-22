ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью по меньшей мере четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город — спутник Запорожской АЭС Энергодар.Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу города.

«Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее четырех БПЛА», — говорится в публикации.

По данным источника, возгораний в результате атаки дронов не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала.

17 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Станция является крупнейшим объектом атомной энергетики в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На ней насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в Росатоме рассказали о технологической ситуации на ЗАЭС.