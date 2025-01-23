Трамп заявил о развертывании войск для отражения «вторжения»

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе США уже начаты действия и развернуты войска для помощи в «отражении вторжения». Он сделал это заявление во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет Reuters.

Он не уточнил, какие конкретные действия предпринимаются или какие войска развертываются. Однако он отметил, что правительство США «полностью готово» защищать страну от всех угроз.

«Мы не позволим нарушать нашу территорию», — сказал Трамп.

До этого Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки.

Ранее в Италии узнали о плане Трампа вывести войска из Европы.