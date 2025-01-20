Инаугурация президента США: Трамп принес присягу

Дональд Трамп произносит текст присяги. Его левая рука лежит на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания, которые держит Меланья Трамп.
После произнесения присяги нового президента США приветствуют свистом и аплодисментами. Кроме того, играет военный марш, из пушек возле Капитолия дают торжественный салют.
Первым присягу приносят Джей Ди Вэнс и его семья: «Я торжественно клянусь...»
Присягнувшего Америке вице-президента приветствуют овацией. Трамп добродушно ухмыляется и похлопывает Вэнса по плечу.
В преддверии присяги члены инаугурационного комитета и священнослужители произносят речи, славящие американского рабочего и солдата; вспоминают, что американская нация — «едина пред Богом», вспоминают отцов-основателей США, цитируют первого президента Джорджа Вашингтона.
«Боже, храни Америку», — произносит пастор. Собравшиеся на инаугурацию благоговейно прикрывают глаза и молятся «Иисусу Христу, царю царей» — в том числе за семьи президента и вице-президента США.
На инаугурационном обеде Трампа подадут блюда из морепродуктов, говядины и яблок – CNN
Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake — крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт — террин (среднее между запеканкой и паштетом) из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью.
К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: шардоне из Виргинии, каберне совиньон из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико.
В 2018 году внимание прессы привлек ужин Трампа с американскими футболистами — там в Белом доме подавали фастфуд. Политик известен своей любовью к чизбургерам и картошке фри, а также к жареной во фритюре курице.
Президент Дональд Трамп и столы с фастфудом в Парадной столовой Белого дома во время приема в честь победы футбольной команды «Клемсон Тайгерс» в национальном чемпионате, 14 января 2018 годаJoshua Roberts/Reuters
В Вашингтоне приняты дополнительные меры безопасности. Коммерческие рейсы в аэропорт, ближайший к месту проведения церемонии инаугурации, задерживаются по требованию американских силовых ведомств.
Пассажиры рейсов, направляющихся в Национальный аэропорт имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, сообщили CNN, что агенты Управления транспортной безопасности также проверяют у выходов на посадку удостоверения личности и проводят дополнительный досмотр.
❗️Кто будет и кого не будет на инаугурации Трампа:
Впервые на торжественное мероприятие пригласили иностранных политиков. В их числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее открыто поддерживавший республиканца в ходе его предвыборной кампании, отклонил приглашение Трампа. Суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию Трампа — вместо него прилетел его сын Эдуардо.
Председатель КНР Си Цзиньпин, тоже получивший приглашение от победителя президентской гонки в США, сам на инаугурацию не поедет, передает Reuters. Вместо него в Вашингтон отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен простудилась и не поедет на церемонию. Экс-президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший тоже посетят церемонию. Все трое не пойдут на официальный обед.
Российские политики и дипломаты инаугурацию Трампа не посетят.
Дональд Трамп прибыл в конгресс на церемонию инаугурации
В публикации отмечается, что Трамп поехал в конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.
Трамп c супругой у Белого дома, куда он прибыл на традиционное чаепитие с четой БайденовCarlos Barria/Reuters
В ходе совещания Совбеза РФ Владимир Путин отметил, что в России видят заявления Трампа и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.
«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — сказал президент России.
Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Соединенными Штатами Америки.
Владимир Путин и Дональд Трамп, 2017 годEvan Vucci/AP
На инаугурацию обычно продают билеты, на церемонию 2025 года продали 250 тыс. пригласительных. Однако из-за переноса процедуры в Ротонду «вживую» ее смогут увидеть только около 600 человек. Из них официальных гостей будет менее 100 человек, а остальные зрители будут наблюдать за ходом мероприятия со стадиона Capital One Arena.
Во время инаугурации президента Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 годаCNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Церемония инаугурации пройдет под крышей ротонды Капитолия США. Обычно ее проводят на открытом воздухе, но официально было принято решение о переносе из-за «наступающих морозов».
Около 10:25 по местному времени (18:25 мск) Дональд Трамп и уходящий с поста Джо Байден покинут Белый дом и направятся в здание Капитолия.
Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, сообщает CNN. Политики будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.