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Политика

Инаугурация президента США: Трамп принес присягу

Президент США Дональд Трамп приносит присягу в ротонде Капитолия — онлайн-трансляция
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Reuters
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в конгресс на свою инаугурацию, церемония начнется в 20:00 мск. Присягу также принесет вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс. Впервые за 40 лет инаугурация проходит не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США, а под крышей закрытой ротонды. Официально ее перенесли из-за наступления 20-градусных морозов, но погода не должна быть настолько холодной — считается, что Трамп опасается покушения на свою жизнь или акций протеста. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:10

Комитет по инаугурации представляет Трампа как 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов.

20:06

Оркестр и хор исполняют американский религиозный гимн «Глори, Глори, Аллилуйя».

20:02

⚡️Дональд Трамп официально вступил в должность президента США — начался второй срок

20:01

Дональд Трамп произносит текст присяги. Его левая рука лежит на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания, которые держит Меланья Трамп.

После произнесения присяги нового президента США приветствуют свистом и аплодисментами. Кроме того, играет военный марш, из пушек возле Капитолия дают торжественный салют.

19:59

Первым присягу приносят Джей Ди Вэнс и его семья: «Я торжественно клянусь...»

Присягнувшего Америке вице-президента приветствуют овацией. Трамп добродушно ухмыляется и похлопывает Вэнса по плечу.

19:53

В преддверии присяги члены инаугурационного комитета и священнослужители произносят речи, славящие американского рабочего и солдата; вспоминают, что американская нация — «едина пред Богом», вспоминают отцов-основателей США, цитируют первого президента Джорджа Вашингтона.

«Боже, храни Америку», — произносит пастор. Собравшиеся на инаугурацию благоговейно прикрывают глаза и молятся «Иисусу Христу, царю царей» — в том числе за семьи президента и вице-президента США.

19:45

⚡️Начинается инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа

19:41

Как выглядит Ротонда, ожидающая Трампа. Как видим, гости, журналисты и охрана уже на месте.

19:38

На инаугурационном обеде Трампа подадут блюда из морепродуктов, говядины и яблок – CNN

Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake — крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт — террин (среднее между запеканкой и паштетом) из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью.

К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: шардоне из Виргинии, каберне совиньон из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико.

В 2018 году внимание прессы привлек ужин Трампа с американскими футболистами — там в Белом доме подавали фастфуд. Политик известен своей любовью к чизбургерам и картошке фри, а также к жареной во фритюре курице.

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Президент Дональд Трамп и столы с фастфудом в Парадной столовой Белого дома во время приема в честь победы футбольной команды «Клемсон Тайгерс» в национальном чемпионате, 14 января 2018 года

Joshua Roberts/Reuters
19:35

В Вашингтоне приняты дополнительные меры безопасности. Коммерческие рейсы в аэропорт, ближайший к месту проведения церемонии инаугурации, задерживаются по требованию американских силовых ведомств.

Пассажиры рейсов, направляющихся в Национальный аэропорт имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, сообщили CNN, что агенты Управления транспортной безопасности также проверяют у выходов на посадку удостоверения личности и проводят дополнительный досмотр.

19:30

19:17

❗️Кто будет и кого не будет на инаугурации Трампа:
Впервые на торжественное мероприятие пригласили иностранных политиков. В их числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее открыто поддерживавший республиканца в ходе его предвыборной кампании, отклонил приглашение Трампа. Суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию Трампа — вместо него прилетел его сын Эдуардо.

Председатель КНР Си Цзиньпин, тоже получивший приглашение от победителя президентской гонки в США, сам на инаугурацию не поедет, передает Reuters. Вместо него в Вашингтон отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен простудилась и не поедет на церемонию. Экс-президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший тоже посетят церемонию. Все трое не пойдут на официальный обед.

Российские политики и дипломаты инаугурацию Трампа не посетят.

19:15

Дональд Трамп прибыл в конгресс на церемонию инаугурации

В публикации отмечается, что Трамп поехал в конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

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Трамп c супругой у Белого дома, куда он прибыл на традиционное чаепитие с четой Байденов

Carlos Barria/Reuters
19:12

В ходе совещания Совбеза РФ Владимир Путин отметил, что в России видят заявления Трампа и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога с Соединенными Штатами Америки.

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Владимир Путин и Дональд Трамп, 2017 год

Evan Vucci/AP
19:08

На инаугурацию обычно продают билеты, на церемонию 2025 года продали 250 тыс. пригласительных. Однако из-за переноса процедуры в Ротонду «вживую» ее смогут увидеть только около 600 человек. Из них официальных гостей будет менее 100 человек, а остальные зрители будут наблюдать за ходом мероприятия со стадиона Capital One Arena.

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Во время инаугурации президента Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года

CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
19:04

Церемония инаугурации пройдет под крышей ротонды Капитолия США. Обычно ее проводят на открытом воздухе, но официально было принято решение о переносе из-за «наступающих морозов».

Около 10:25 по местному времени (18:25 мск) Дональд Трамп и уходящий с поста Джо Байден покинут Белый дом и направятся в здание Капитолия.

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Kevin Lamarque/Reuters
19:02

Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, сообщает CNN. Политики будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.

19:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня в американской столице Вашингтон проходит церемония инаугурации 47-го президента США — торжественного вступления в должность и принесения присяги Дональдом Трампом.

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Carlos Barria/Reuters
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