Инаугурация президента США: Трамп принес присягу

19:38

На инаугурационном обеде Трампа подадут блюда из морепродуктов, говядины и яблок – CNN

Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake — крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт — террин (среднее между запеканкой и паштетом) из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью.

К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: шардоне из Виргинии, каберне совиньон из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико.

В 2018 году внимание прессы привлек ужин Трампа с американскими футболистами — там в Белом доме подавали фастфуд. Политик известен своей любовью к чизбургерам и картошке фри, а также к жареной во фритюре курице.