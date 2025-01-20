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Власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США

CBS: американские власти засыплют тайный туннель между Мексикой и США
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Власти США засыплют тайный туннель, обнаруженный на границе США и Мексики. Об этом сообщает CBS News.

Туннель между мексиканским городом Сьюдад-Хуарес и Эль-Пасо в штате Техас был обнаружен 10 января. Генерал Хосе Лемус, командующий гарнизоном в Сьюдад-Хуаресе, рассказал, что строительство туннеля заняло у контрабандистов много времени — 1 или 2 года.

С мексиканской стороны туннель имеет длину около 300 метров, он оборудован освещением, вентиляцией и укреплен от обвалов. Проход спрятан в системе ливневой канализации между городами, высота объекта составляет около 2 метров, а ширина — 1,2 метра. Генеральная прокуратура Мексики расследует возможное соучастие местных властей, которые «не заметили» строительство туннеля.

В преддверии церемонии инаугурации избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Ранее Трамп пообещал «остановить вторжение» в США.

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