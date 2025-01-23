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В Италии узнали о плане Трампа вывести войска из Европы

Ansa: Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных
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Ted S. Warren/AP

Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В этом случае присутствие войск США в Европе сократится примерно на 20% «в рамках пересмотра обязательств Вашингтона по защите континента, говорится в статье.

Для тех военных, которые останутся в Европе, США хотели бы получать финансовую поддержку от европейских стран, так как солдаты являются «сдерживающим фактором», и расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков, заявил собеседник агентства. По его словам, Трамп неоднократно говорил об этом на встречах с различными европейскими лидерами.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. По мнению Трампа, НАТО нужно платить больше средств, и им так или иначе придется сравнять счет с США.

Впоследствии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны Евросоюза увеличивать расходы на оборону.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу проснуться.

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