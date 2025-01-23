В Московской области потушили крупный пожар на складе

В городе Клину в Московской области пожарные полностью потушили крупное возгорание на складе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В 18:06 (мск) пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, загоревшееся здание находится на Волоколамском шоссе. На место происшествия были направлены более 40 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. В ведомстве уточнили, что предварительная площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар на складе в городе Клину локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

23 января сотрудники экстренных служб потушили первый с начала текущего года травяной пожар в Московской области. Возгорание растительности протяженностью 150 метров зафиксировали в районе деревни Барановка.

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